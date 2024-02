Orrore nel casertano: uccide fratello e ne ferisce un secondo gravemente La tragedia a Gioia Sannitica

Ha accoltellato a morte al culmine di una feroce lite il fratello e ne ha ferito un altro gravemente, fuggendo poi nelle campagne. È accaduto a Gioia Sannitica, nell'alto casertano. I carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese e del reparto operativo di Caserta sono sulle tracce del presunto omicida.

Secondo quanto ricostruito, la lite familiare avrebbe coinvolto tre fratelli di 25, 24 e 19 anni, uno dei quali ha colpito gli altri con un coltello.

A contattare i carabinieri il fratello rimasto ferito, che pare sia arrivato in un secondo momento, quando ormai non c'era già più nulla da fare per la vittima. Gli inquirenti stanno ricostruendo l'accaduto attraverso una serie di testimonianze e acquisizioni di immagini. Un bilancio che poteva essere ancora più drammatico.