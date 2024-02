Tentano di rapire una bambina: episodio agghiacciante in Campania La denuncia di una madre nel casertano

Avrebbero tentato di rapire una bambina nel casertano, precisamente a Trentola Ducenta. A denunciare il grave episodio alle forze dell'ordine è stata la madre della piccola, profondamente scossa. Erano sole entrambe, nel momento in cui si sono avvicinate alla piccola tre persone, due uomini e una donna, tutti rom.

La bambina è stata strattonata, ha raccontato agli inquirenti la mamma, ma alla fine è riuscita a proteggerla.

Sono stati attimi di forte concitazione e paura. La donna in forte stato di agitazione si è recata in ospedale e successivamente dai carabinieri per denunciare quanto incredibilmente accaduto.

Il sindaco Valerio Di Fraia nell'esprimere solidarietà e vicinanza alla donna, si è detto fiducioso sulle indagini dei carabinieri, affinchè venga fatta piena luce su questo grave episodio, nell'interesse dell'intera comunità.