Muscarà: "Dal 2017 a Caserta manca la Pet Tac: malati costretti ad andare fuori" La consigliera regionale: "Malati costretti a pagare dai privati: liste d'attesa lunghe un anno"

"Ho finalmente ricevuto poche ore fa una risposta abbastanza assurda circa la mia interrogazione sulla mancanza del Pet-Tac a Caserta: è dal 2017 che la Pet era prevista nella città di Caserta.Poi si chiedono come mai ci sono spostamenti e migrazioni sanitarie interregionali, ma se un cittadino casertano, malato oncologico è obbligato ad andare in altre città per fare una PET, di cosa stiamo parlando?"

Lo spiega in una nota la consigliera regionale Maria Muscarà. "All' interrogazione - rende noto - mi hanno risposto che per il territorio della provincia di Caserta era prevista una Pet-Tac pubblica presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano Caserta, sollecitata ulteriormente nei mesi scorsi, ma che era già stata prevista nel DD.CA n.32 e n.29/2017. E come mai ancora non è stata installata? Politici e cittadini dovrebbero mobilitarsi. Intanto, pronta già un'ulteriore 'interrogazione-denuncia', perché centinaia di migliaia di abitanti della Campania della città di Caserta e non solo, non hanno ancora il diritto di avere un macchinario pubblico vitale per i malati oncologici". "Con il sistema fallimentare dei tetti di spesa introdotti in Regione nel 2021 - osserva Muscarà - la situazione è peggiorata, ed i malati oncologici campani (che hanno bisogno di accertamenti immediati) sono sempre più costretti a rivolgersi ai privati, pagando 200 euro circa una risonanza magnetica e 180 euro una Tac, ma sembra ormai che a nessuno importi nulla. Nonostante l'esenzione ticket contraddistinta dal codice 048, devono comunque attendere i tempi delle liste di attesa lunghe anche più di un anno".