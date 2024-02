Schianto fatale, il mondo degli arbitri piange il 22enne Fabio Buoninsegni Stava rientrando a casa da una partita diretta nel Salernitano: dolore e sgomento

Non ce l'ha fatta il 22enne Fabio Buoninsegni, il giovane arbitro che sabato sera era rimasto coinvolto in un grave incidente all'altezza di Villa Literno. Originario di Quarto, stava tornando a casa dopo aver arbitrato una partita del campionato di Prima Categoria allo stadio di Piedimonte, a Nocera Inferiore. Ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Caserta, il suo cuore ha smesso di battere. “L'Associazione Italiana Arbitri è in lutto per la scomparsa di Fabio Buoninsegni della Sezione di Napoli. Il giovane collega, 22 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver diretto una partita di Prima Categoria”, si legge sul sito dell'Aia che ha espresso cordoglio alla famiglia del 22enne campano. “Tutta l'AIA, con il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il Comitato Nazionale, il Presidente del CRA Campania Stefano Pagano, il Presidente della Sezione di Napoli Fabio Maresca e tutti i 32 mila arbitri italiani, si uniscono al dolore e si stringono attorno alla famiglia di Fabio”.

Cordoglio espresso anche dalla sezione di Salerno dell'Aia. “Ciao Fabio, continuerai a vivere nei cuori di tutti gli arbitri che inseguono il proprio sogno e coltivano la passione per l'arbitraggio”, si legge sui canali social dell'Aia. “Il presidente Roberto Ronga, il consiglio direttivo e gli associati tutti esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del collega Fabio Buoninsegni della Sezione AIA di Napoli, vittima di un incidente stradale dopo aver diretto una gara.

Sentite condoglianze alla famiglia e agli amici”.