Ladri sfidati a Castel Volturno: "Se sei disperato, tenta la fortuna..." Provocazione dell'imprenditore Paolo Luongo, esasperato dai continui furti subiti

La frustrazione di un imprenditore esasperato dai furti si trasforma in una provocazione ironica e amara. Paolo Luongo, titolare di diverse attività a Castel Volturno, ha pubblicato un singolare annuncio di lavoro sui social: "Se sei un disperato tenta la fortuna scassinando uno dei miei locali".

Due raid in pochi giorni

L'invito sarcastico è la risposta a due furti subiti in rapida successione. Il primo, ai danni dello show room di Porte e infissi sulla via Domiziana, ha visto una banda di quattro persone razziare il locale in pochi minuti. Il secondo, al ristorante in fase di apertura, è stato sventato solo grazie a un secondo portone blindato.

Un grido d'allarme per la sicurezza

Luongo, che in zona gestisce anche una cornetteria, una vineria, un bar e una tavola calda, non si arrende di fronte ai malviventi: "La battaglia la vinciamo noi persone per bene, se stiamo uniti, ma abbiamo bisogno delle istituzioni".

Sindaco e Prefetto al lavoro

Il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, conferma le numerose segnalazioni da parte dei commercianti che si sentono insicuri, soprattutto a Pinetamare. "Ho parlato col Prefetto - dice il sindaco - sottolineando l'esigenza di un maggiore controllo del territorio, soprattutto di notte".

Un piano di videosorveglianza in arrivo

Entro l'estate dovrebbe essere pronto il piano di videosorveglianza ministeriale da 2 milioni di euro per 56 impianti, un importante strumento per la sicurezza del territorio. La sfida di Luongo è un atto di denuncia e di speranza. Un invito a non arrendersi alla criminalità e a fare fronte comune per la sicurezza di Castel Volturno. La sua provocazione ha acceso un acceso dibattito sui social e sulla stampa locale. Un caso emblematico che evidenzia le difficoltà e le sfide della sicurezza in un territorio complesso come quello di Castel Volturno.