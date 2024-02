Due gravi incidenti stradali: passeggeri incastrati tra le lamiere A Mondragone e San Nicola La Strada: fondamentale intervento dei Vigili del Fuoco

Due gravi incidenti stradali con feriti sono avvenuti nella notte nel Casertano. A Mondragone, sulla provinciale 158 nel comune di Cancello e Arnone, un'auto con a bordo due tunisini è finita in un canale al margine della carreggiata, e gli occupanti sono rimasti incastrati tra la lamiere. I vigili del fuoco di CASERTA , provenienti dal distaccamento di Mondragone, sono intervenuti sul posto è hanno liberato i due uomini consegnandoli ai sanitari del 118. Poco dopo i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di San Nicola la Strada, per un altro incidente avvenuto su viale Carlo III che aveva coinvolto tre auto, con quattro feriti incastrati negli abitacoli. I pompieri hanno liberato i feriti, che sono stati portati in ospedale.