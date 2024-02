Diciottenne picchiato e chiuso nel bagagliaio: quattro arresti Fu aggredito mentre era in piazza con alcuni amici

Giovane picchiato e chiuso in un bagagliaio a Macerata Campania ( Caserta ), 4 arresti dopo un anno. Uno in carcere, tre ai domiciliari, queste le misure cautelari al termine delle indagini. Un 18enne raccontò che nella notte tra il 21 ed il 22 febbraio 2023, mentre si trovava in compagnia di alcuni amici in piazza De Michele di Macerata Campania, era stato aggredito da un gruppo di ragazzi che, dopo essere rimasto colpito con dei pugni al volto causandogli la frattura scomposta delle ossa nasali, lo avevano trascinato per i capelli, impedendogli di fuggire, e lo avevano costretto a salire nel bagagliaio di un'auto per poi abbandonarlo sul ciglio della strada in un luogo diverso da dove lo avevano prelevato. La complessa attività di indagine è consentita per individuare le responsabilità nel capo degli indagati e le dinamiche dell'aggressione.