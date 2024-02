"Basta rom": volantini fascisti a Mondragone. Anpi: "Siamo preoccupati" "Vigliacchi, spregevoli: gente che offende una comunità accogliente"

"Mondragone è fascista". "Basta rom a Mondragone per un paese migliore". Sono le due frasi riportate su alcuni volantini affissi all'esterno del municipio di Mondragone, in provincia di Caserta . Il Comitato Provinciale Anpi di Caserta esprime "sentita indignazione, grande preoccupazione e la sua più ferma condanna. Un gesto che rappresenta una nuova testimonianza del clima di odio e di razzismo che sembra non trovare più limite nella nostra provincia e nel Paese e un nostalgico e pericoloso riferimento alla più grande disgrazia della nostra storia nazionale, il Fascismo. Personaggi vigliacchi, spregevoli, umanamente e culturalmente poveri, che tentano di violentare e deturpare i principi e gli ideali della nostra Repubblica, nata dal sangue della Resistenza antifascista, agendo di notte per restare impuniti", fanno sapere.

"Gesti che - proseguono dall'Anpi - offendono tutta la comunità, inclusiva ed accogliente, di Mondragone e la sua storia che conta 42 tra donne e uomini trucidati durante la lotta di Liberazione dalla ferocia nazifascista e che annovera oltre 20 partigiani combattenti e patrioti riconosciuti dopo il conflitto. Non vogliamo e non possiamo permettere che tutto questo venga infangato da queste ignobili azioni.Invitiamo, pertanto, l'amministrazione comunale e tutti i cittadini e le cittadine libere e democratici di Mondragone, insieme alle Forze dell'Ordine, a fare argine contro episodi del genere".