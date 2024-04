Pasquetta a Caserta: Daspo urbano ad un parcheggiatore abusivo Pugno duro della polizia locale agli ordini del comandante Antonio Piricelli

La città di Caserta per il lunedì in Albis ha registrato una forte affluenza di presenze, la zona del

centro, della Reggia e le località montane di San leucio, Vaccheria e Casertavecchia grazie anche al

bel tempo sono state le mete preferite.

Il comandante della polizia locale di Caserta colonnello Antonio Piricelli ha previsto sia postazioni fisse che mobili automontate, motomontate di istituto e motomontate in borghese nella zona del centro, della Reggia di Caserta, in località Casertavecchia, san Leucio e Vaccheria.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire eventuali reati è stato emesso un daspo urbano con ordine di allontanamento per 48 ore a carico di un parcheggiatore abusivo con relativa sanzione di euro 763,00 in piazza Carlo III, sequestrata merce ad un venditore ambulante nel viale centrale all’esterno della Reggia di Caserta, generalizzati e segnalati alcuni cittadini i quali senza essere in possesso di autorizzazione a titolo gratutito in località Casertavecchia avevano aperto n.3 parcheggi consentendo la sosta.