Schiavone, Don Patriciello: "La storia deve essere spietata con lui" "Così come è stato spietato il suo clan: ho fatto funerali a bambini, giovani mamme e giovani papà"

A 'Sandokan' Schiavone "io gli direi, indietro non si torna. Puoi chiedere perdono solo a Dio che è morto in croce anche per te e chiedere perdono a questo popolo a cui hai fatto tanto male". Così a Repubblica il prete anti-camorra di Caivano don Maurizio Patriciello. "Io sono un prete - aggiunge - e parlo da prete. Ma dal punto di vista storico nessuna clemenza. La storia deve essere spietata, com'è stato spietato il loro clan. Bisogna dire e raccontare ai posteri quello che è successo nei nostri territori , alla nostra gente, quello che noi abbiamo subito. Quanti funerali ho fatto a bambini, giovani mamme, giovani papà". " Schiavone - prosegue - potrebbe anche fare altre due cose. Restituire tutti i soldi che hanno guadagnato con la violenza e la paura e che lui sicuramente sa dove sono occultati. Inoltre potrebbe raccontare tutto sui colletti bianchi che li hanno protetti. Ricordo incontra quandoi il cugino , Carmine Schiavone . Mi disse: senza la protezione dei colletti bianchi e della politica saremmo rimasti solo una banda di piccoli delinquenti di paese". "Se potessi incontrare Sandokan - dice ancora - lo farei subito. So che mi ritroverei davanti un uomo che ha fallito tutto nella vita e gli direi: ormai sei arrivato a 70 anni, sei entrato in un carcere a 44 anni e per 26 anni il tuo tempo lo hai passato in una piccola cella. Devi avere il coraggio di dire: io ho fallito tutto nella mia vita". "La sua potrebbe essere una mossa scaltra. Ma so anche che il Signore tocca il profondo del nostro cuore. Mi auguro che possa fare questo salto di qualità e passare da collaboratore di giustizia a un uomo veramente pentito davanti a Dio e davanti agli uomini" .