Processo sugli appalti Rfi: c'è attesa per le rivelazioni di Sandokan Al via l'udienza nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Al via l'udienza del processo sugli appalti Rfi in cambio di denaro e regali a ditte colluse con il clan dei Casalesi, da stamane nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta delle prime dichiarazioni rese dal padrino del clan Francesco "Sandokan" Schiavone, che da qualche settimana ha deciso di collaborare con la giustizia, in particolare con i magistrati della Dda di Napoli e della direzione nazionale antimafia. Tra gli imputati l'amico di vecchia data e coetaneo di Sandokan. Rivelazioni che potrebbero cambiare le carte e confermare la reale volontà del padrino di collaborare.