Violenza di gruppo su minore, arrestato ricercato internazionale Si tratta di un moldavo di 30 anni, ricercato con mandato di cattura internazionale

È stato rintracciato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno (Caserta) un 30enne moldavo ricercato a livello internazionale perché condannato nel Paese di origine a 5 anni di reclusione; l'uomo nel 2010, assieme ad altri due complici, aveva abusato di una ragazzina minorenne. Per tali fatti, le Autorità moldave hanno emesso un mandato di cattura internazionale, poiché il condannato si era reso da tempo irreperibile. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta a rintracciare il ricercato in un bar di Castel Volturno; l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa dell'estradizione in Moldavia, ove sconterà la pena detentiva inflitta.