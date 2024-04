Minore minacciato e accoltellato in strada: svolta nelle indagini della polizia Arrestato 17enne con l'accusa di tentato omicidio nel casertano

Prima ha minacciato un coentaneo al culmine di una rissa impugnando un coltello di grosse dimensionie contro di lui, successivamente lo ha raggiunto in strada colpendolo ripetutamente fino a provocargli ferite alla testa e alla schiena.

I fatti si riferiscono all'estate scorsa, luglio 2023. A distanza di nove arriva la svolta. La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare a carico di un 17enne di Maddaloni. L'indagato è stao arrestato e collocato in un istituto penale per minori con l'accusa di tentato omicidio. Indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e condotte dalla squadra mobile di Caserta.