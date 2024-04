Protesta allevatori: confermato sciopero della fame a Roma davanti al Ministero Il fallimento dei piani di eradicazione si aggrava e la crisi è ormai insopportabile

Questa mattina, 16 aprile 2024, di fronte alla mancanza di risposte da parte del Governo, Gianni Fabbris ha confermato ai Ministri Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida ed al sottosegretario Gemmato, l’inizio dello sciopero della fame a Roma di fronte al Ministero della Salute in Lungotevere Ripa.

Si legge nella comunicazione: "Reinviamo la richiesta di incontro finalizzato a chiarire i motivi per cui il Governo non abbia ancora adottato il provvedimento di nomina del Commissario Nazionale per la brucellosi e la Tbx nelle regioni meridionali ancora non indenni nonché ad ottenere la nomina stessa che abbiamo indirizzato il 9 aprile e per cui non abbiamo avuto alcun riscontro. Troviamo francamente inspiegabile la circostanza di cui, purtroppo, non possiamo che prendere atto. Tutto ciò prima di iniziare l’ennesima prova di uno sciopero della fame cui siamo, ancora una volta, obbligati per rispetto e dovere nei confronti degli allevatori delle regioni coinvolte che attendono da troppo tempo mentre il fallimento dei piani di eradicazione aggrava una crisi ormai insopportabile e dei tanti operatori pubblici e privati coinvolti”

Nella giornata di oggi 16 aprile verranno completate le comunicazioni amministrative al comune di Roma e predisposto il Presidio.

Lo sciopero della fame si avvierà mercoledi 17 aprile dalle ore 12.30 e sarà condotto, oltre che da Fabbris, da due allevatori (Adriano Noviello dalla Campania e Sebastiano Lombardo dalla Sicilia).