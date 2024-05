Strade di sangue nel casertano: 4 giovani morti in due incidenti Bilancio pesantissimo nella notte tra Villa Literno e la città capoluogo

Ancora sangue sulle strade della Campania: nel Casertano i Vigili del fuoco sono intervenuti in due incidenti avvenuti quasi in contemporanea.

A Caserta, sulla SS7: un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. All'interno un solo occupante, un ragazzo di 20 anni che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo nella scarpata sottostante.

Gli esperti del recupero Speleo alpino fluviale dei caschi rossi lo hanno recuperato, ma per lui non c'era nulla da fare.

L'altro sinistro è avvenuto invece a Villa Literno, intorno alla mezzanotte, in via delle Dune. In questo caso una squadra del distaccamento di Aversa è intervenuta dopo uno scontro frontale tra due autovetture.

Un impatto violentissimo, con tre giovani passeggeri rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo: i Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarli dall'abitacolo, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di tutti.

Quattro vittime nella stessa notte, Caserta e la sua provincia a lutto per due terribili tragedie.