Strage di ventenni sulle strade casertane: "Siamo addolorati e sconvolti" Quattro morti in due incidenti: tra loro anche un ex concorrente del talent "Il collegio"

Filomena Del Piano, 19enne nata a Santa Maria Capua Vetere e residente ad Aversa, Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni (ex partecipante al talent "Il Collegio"), Robert Badica, 23enne di Villa Literno e un altro ragazzo di 20 anni di Caserta.

E' la Spoon River delle tragedie della strada che nella notte hanno funestato Caserta e Villa Literno. Due incidenti stradali, quasi in contemporanea, che hanno spezzato le vite di quattro giovanissimi.

Al terribile bilancio bisogna aggiungere anche tre feriti gravi: un 21enne di Giugliano in Campania ed una coppia, marito e moglie.

«Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci lascia tutti sconvolti - ha scritto in un post su Facebook Valerio Di Fraia, sindaco di Villa Literno -. Tre giovanissimi hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale. Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra città, rivolgo a nome della nostra comunità e mio personale, i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Alle altre tre persone ferite, auguro che possano rimettersi al più presto. A loro siamo vicini nella Speranza e nella preghiera», le parole della fascia tricolore.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Casal di Principe: sulla strada non sembrano esserci segni di frenata, nessun aiuto dalle telecamere che nella zona mancano.

A Caserta invece la vittima è un ventenne che si sarebbe ribaltato da solo. Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, precepitando nella scarpata sottostante. Anche per lui non c'è stato nulla da fare.

«Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l'estate) la nuova legge sulla Sicurezza Stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo il doppio, grave, incidente di Caserta.