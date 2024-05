Ubriaco, minaccia di morte e picchia violentemente la compagna: arrestato I carabinieri hanno evitato un ennesimo femminicidio in Campania

Beve, si ubriaca e quando torna a casa si scaglia con violenza contro la compagna. E' il dramma di una 43enne rumena, in provincia di Caserta, raccontato ai carabinieri nel denunciare il compagno 34enne.

Una relazione, iniziata nel 2018, caratterizzata da violenze verbali e fisiche messe in atto anche dinanzi alle figlie della donna e alla quale la vittima ha deciso di dire basta.

L'epilogo nella tarda serata di ieri quando, intorno alle 23, la donna ha chiesto aiuto al 112. In pochi minuti i carabinieri hanno raggiunto il piccolo centro sorprendendo "in strada l'aggressore che, agitato e in preda ai fumi dell'alcool, ha subito cercato di giustificarsi riferendo di essere stato poco prima messo brutalmente alla porta dalla sua compagna".

All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno "rovato la 43enne che dopo essere stata tranquillizzata dai militari ed aver esternato di non voler ricevere al momento l'aiuto dei sanitari, ha formalizzato la denuncia nei confronti del compagno 34enne.

La vittima ha raccontato di almeno due anni di abusi e violenze anche "per futili motivi", con "mani strette alla gola" e minacce di morte. Violenze che negli ultimi tempi l'uomo aveva incominciato a rivolgere alla figlia maggiore della donna. Alla fine i militari lo hanno arrestato conducendolo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.