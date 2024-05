Consegna droga in monopattino: arrestato Un 32enne, notato dai carabinieri per il continuo andirivieni sul mezzo elettrico

La Polizia di Stato di CASERTA ha arrestato un 32enne dell'agro aversano, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti del Commissariato di Casal di Principe hanno fermato l'uomo a Villa Literno, insospettiti dal continuo andirivieni a bordo di un monopattino elettrico, a velocità sostenuta. Perquisito, sono state trovate in una tasca del jeans 15 stecche di hashish. Presso la sua abitazione, dietro un pensile del bagno, è stato rinvenuto un panetto della stessa sostanza, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. La droga, del peso di circa 100 grammi, è stata sequestrata, insieme al monopattino utilizzato per le consegne. All'esito delle formalità, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.