Agguato nel Casertano: massacrati due fratelli, è giallo sul movente Il duplice omicidio a Orta di Atella

E’ stato un agguato in stile camorra quello nel quale poco dopo le 14 hanno perso la vita due fratelli, Marco e Claudio Marrandino, rispettivamente di 39 e 29 anni . Le due vittime sono entrambe di Cesa in provincia di Caserta e sono un avvocato e un imprenditore nel campo dell’edilizia. Marco Marrandino è stato anche presidente del consiglio comunale durante la consiliatura di Cesario Liguori dal 2021 al 2015.

L'agguato nei pressi dell'uscita dell'Asse mediano . Uno dei cadaveri è stato rinvenuto dai carabinieri, che stanno indagando, all'interno di una Bmw bianca, mentre l'altro era distante alcune decine di metri, riverso in una pozza di sangue forse mentre tentava di fuggire.

La pista che al momento i carabinieri seguono è quella di una ritorsione per una vendita all’asta giudiziaria. Al momento non è confermata la voce di un fermo di indiziato di delitto che sarebbe già stato eseguito.

Il corpo di Claudio è stato trovato all’interno della Bmw bianca, quello di Marco a cinque metri di distanza. Entrambi sono stati uccisi con dei colpi alla testa, per cui chi ha sparato ha voluto assicurarsi che i due fratelli non sopravvivessero, con un’azione fredda ed evidentemente studiata in precedenza nei dettagli.

