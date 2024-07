Vasto incendio in una delle torri di Villaggio Coppola: ancora paura in Campania Diversi mezzi di emergenza sono stati inviati sul posto

Un vasto incendio ha preso piede in una delle torri del Villaggio Coppola, un grande complesso residenziale situato in località Pinetamare, nel Casertano, suscitando grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo nero e visibile da grandi distanza.

Stando alle prime informazioni, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Tuttavia, la gravità della situazione ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione immediata degli abitanti della torre coinvolta, per evitare rischi legati all'intossicazione e per garantire la loro incolumità.

Diversi mezzi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell’incendio, incluse ambulanze pronte a soccorrere eventuali persone che potrebbero aver subito intossicazioni a causa del fumo. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma i soccorritori stanno monitorando la situazione, intervenendo anche con supporto medico per chi ne avesse bisogno.

Nonostante le fiamme siano state localizzate, il fumo continua a diffondersi nell'aria, creando allerta e preoccupazione tra gli abitanti delle zone vicine. Le autorità invitano a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dai vigili del fuoco e dai servizi di emergenza.

Gli sviluppi della vicenda saranno tenuti sotto controllo e le indagini necessarie per accertare le cause dell'incendio sono già state avviate.