Minorenne preso a bottigliate: un arresto Fermato un egiziano che inveiva contro i passanti per futili motivi

I carabinieri hanno denunciato ad Aversa ( Caserta ) un 30enne egiziano che nella tarda serata di ieri ha ferito un minore colpendolo con una bottiglia alla testa. La vittima, che ha riportato una ferita lacero-contusa al capo, è stato ricoverato in osservazione ma non in pericolo di vita nell'ospedale cittadino. Il fatto è accaduto in via dell'Archeologia dove i carabinieri sono intervenuti in seguito alla richiesta di intervento di alcuni cittadini, preoccupati per il caos e la tensione venutisi a creare tra alcuni giovani; i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno sorpreso e bloccato un egiziano 30enne che, armato di bastone, minacciava e inveiva contro i passanti, tentando di colpire le auto in transito. Grazie alle testimonianze delle persone presenti hanno accertato che il 30enne, poco prima, aveva colpito per futili motivi con una bottiglia di vetro un minore; lo straniero è stato quindi condotto nella caserma dell'Arma e denunciato porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali. (