Escursione solitaria in bici: salvataggio di un uomo nel casertano Intervento in elicottero da parte del soccorso alpino e speleologico della Campania e 118

Incidente durante un'escursione in bici mountain bike, nei pressi di Torre Umberto I di Pratella nel casertano. Per raggiungere un uomo con un trauma all’arto inferiore destro in una zona impervia, si è reso necessario l'intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania giunto sul posto dopo essere stato allertato dal 118 con una squadra del vicino servizio regionale Molise.

L'intervento è stato effettuato in sinergia con i vigili del fuoco. Le condizioni sanitarie dell’uomo hanno reso indispensabile l’intervento dell’elisoccorso 118, decollato da salerno, che dopo essersi portato sul posto ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore Cnsas, medico ed infermiere in una zona meno fitta di vegetazione poco distante.

L’equipe dell’elisoccorso ha raggiunto l’uomo a piedi e dopo averlo imbarellato l’ha trasportato al punto di estrazione dove è stato recuperato a bordo dell’elicottero sempre mediante l’utilizzo del verricello. Il ferito è stato trasportato all’aeronautica militare Reggia di Caserta e infine trasferito all’ospedale civile.