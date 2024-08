Incendio in un bene confiscato: la denuncia di Legambiente La presidente Imparato: non ci fermiamo

"A distanza di un anno, stesso luogo, stesse fiamme: un incendio ha colpito stanotte il campo coltivato a cardo dalla Cooperativa Sociale Terra Felix di Succivo su un terreno confiscato al clan di Francesco Schiavone, 'Sandokan'”.

Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, fa il punto sull'incendio che stanotte ha colpito il campo coltivato a cardo dalla cooperativa sociale Terra Felix di Succivo, un terreno di sette ettari confiscato al clan di Francesco Schiavone, "Sandokan" e da almeno quattro anni coltivato a cardo.

“E' il terzo incendio e tre indizi fanno una prova – prosegue Imparato -. Siamo vicini alla nostra cooperativa e qualsiasi sia la causa sin da ora diciamo con chiarezza che verrà rispedito al mittente ogni tentativo di voler mettere in ginocchio le esperienze nate sui terreni confiscati".

"Il nostro messaggio è chiaro – conclude - non ci intimidiscono, siamo più forti, e devono capire che quelle terre sono ormai libere, non cederemo. Il lavoro della cooperativa rappresenta un esempio tangibile di come si può riportare nel solco della legalità un bene che è stato restituito ad una funzione produttiva e sociale".