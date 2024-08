Spegne sigaretta sulla moglie: arrestato La donna lo ha denunciato per il maltrattamenti subiti

Già agli arresti domiciliari per spaccio di droga, ha continuato a maltrattare la moglie, ustionandola in varie parti del corpo con una sigaretta. La donna lo ha così denunciato alla Polizia di Stato, facendolo finire in carcere. È accaduto a Marcianise ( CASERTA ), dove un 23enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione della vittima, molto agitata, che aveva però interrotto la comunicazione telefonica senza specificare il luogo in cui era; a quel punto gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Marcianise hanno avviato le indagini per individuare la donna, che poco dopo è stata rintracciata in un'abitazione del centro cittadino. Dai successivi approfondimenti sono emersi i comportamenti violenti che la vittima, assieme ad altri familiari, aveva subito dal compagno. La donna è stata affidata alle cure mediche per le lesioni subite, mentre il 23enne è finito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.