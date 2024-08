Si finge carabiniere e truffa un'anziana per 20mila euro Arrestato dai carabinieri un 32enne che era riuscito a impossessarsi anche della carta di credito

Si finge carabiniere e truffa un'anziana per oltre 20mila euro. Questa mattina i militari della tenenza di Castel Volturno hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Oristano, nei confronti di un 32enne del Casertano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata e indebito utilizzo di carta di credito in concorso. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia querela presentata dall’anziana vittima lo scorso 9 maggio.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, presentandosi telefonicamente come un maresciallo dei carabinieri, l'avrebbe raggirata facendosi consegnare denaro contante, monili in oro e la sua carta bancomat con il relativo codice pin. L'uomo le ha riferito che la figlia aveva appena investito un pedone e che, per evitare spiacevoli conseguenze penali, bisognava risarcire immediatamente la famiglia del ferito, informandola che a breve un avvocato suo amico sarebbe passato da lei per ritirare il denaro. In tal modo, con l’aiuto di un complice, già identificato e destinatario di misura cautelare, il 32enne è riuscito ad intascare fraudolentemente oltre 20mila euro. In questo caso però, l’84enne, dopo aver contatto la figlia che le ha confermato di non essere stata coinvolta in alcun incidente, ha scoperto la truffa e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.