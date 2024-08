Scontro tra moto d'acqua: giovane italiano muore in Albania Il mezzo si sarebbe scontrato con quello guidato da un suo amico

Un giovane italiano di 19 anni, di Casal di Principe ( Caserta ), è morto in Albania a seguito di un incidente avvenuto ieri al largo di Velipoja, zona balneare vicino a Scutari, nel nord dell'Albania, dove si trovava in vacanza. Secondo la polizia locale, a circa un miglio dalla costa, la moto d'acqua diel 19enne si è scontrato con quella di un suo amico italiano, di 20 anni. Feriti entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di Scutari, dove Lorio sarebbe deceduto nella notte. La polizia albanese ha riferito oggi di aver arrestato il ventenne per "omicidio colposo".