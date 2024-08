19enne morto in Albania: lutto cittadino in città Firmata l'ordinanza dal sindaco: bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio

Venerdì 23 agosto, alle 10:30, nella Parrocchia Spirito Santo, a Casal di Principe ( CASERTA ), si svolgeranno i funerali di Nicola Iorio, il 19enne morto lo scorso 18 agosto a causa di un violento scontro tra due moto d'acqua in Albania, Paese dove il giovane si trovava in vacanza. Il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone il lutto cittadino nel giorno dei funerali, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli uffici comunali e un minuto di raccolta all'inizio del rito. I titolari di attività commerciali sono tenuti a tenere abbassate le saracinesche in segno di "lutto e di ripetto" per il giovane e i suoi cari. Inoltre, nella giornata di domani, "per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di cordoglio e segno di vicinanza alla famiglia" sarà sospesa la fiera settimanale prevista "in considerazione anche della prossimità dell'area mercatale all'abitazione del giovane deceduto". "L'amministrazione tutta - si legge - si stringe alla famiglia del giovane scomparso, porgendo con la presente ordinanza le più sentite condoglianze per la grave ed inaspettata perdita del nostro concittadino". Proseguono, intanto, le indagini sulla morte del 19enne, deceduto nell'ospedale di Scutari dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate. Le autorità albanesi hanno ucciso, con l'accusa di omicidio colposo, un ragazzo italiano, cognato della vittima, e sequestrato le due moto d'acqua coinvolte nell'incidente.