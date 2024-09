Multe stradali: la Provincia di Caserta pignorata In campo l'associazione "Difesa consumatori e contribuenti"

Non solo le contravvenzioni nel tempo sono state annullate, comprese richieste di pagamento per le multe sotto forma di ingiunzione di pagamento per migliaia di euro, ma è stato addirittura conferito incarico all’ufficiale giudiziario di pignorare la Provincia di Caserta, perchè non paga le spese processuali!

Oggi l’avvocato Cristiano Ceriello, legale responsabile dell’Associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti”, ha provveduto a pignorare il conto corrente della Provincia di Caserta per la sentenza ottenuta dal Giudice di Pace di Caserta che ha annullato l'ingiunzione della Provincia, la quale al contribuente B.A. chiedeva in 5 giorni il pagamento di oltre 3.500 euro per quattro verbali.

La Provincia chiedeva in 5 giorni il pagamento di oltre 3500 euro ad un utente, pena azioni di pignoramento e fermi amministrativi, eppure persa la causa dopo oltre 15 mesi la Provincia di Caserta non ha pagato le spese processuali vedendosi pignorare i conti dall'avvocato Ceriello.

Le Multe della Provincia di Caserta, come l'autovelox di Aversa Nord, sono stati l'incubo degli automobilisti per l'abbassamento dei limiti di velocità, proprio “Difesa Consumatori e Contribuenti” avviò la cosiddetta “Class Action” contro l'Autovelox di Aversa Nord (il dispositivo che dalla sua entrata in vigore ha 'piazzato' centinaia di migliaia di multe), poi rimosso. Successivamente con ingiunzioni di pagamento sempre la Provincia di Caserta continuava con le richieste di pagamento, stavolta con somme maggiorate, minacciando azioni esecutive.

Ma non bisogna farsi prendere dal panico, sostiene l'avvocato Cristiano Ceriello, seppure le intimazioni di pagamento dopo 5 giorni prendono efficacia per la riscossione, i termini per le opposizioni, in caso di nullità dei verbali, sono sempre di trenta giorni. Proprio per questo è importante mantenere la calma e fare sempre gli opportuni controlli, appunto per salvaguardare i nostri diritti e anche le nostre tasche.