Chiede di non fumare sul bus, aggredito autista dell'Air

Chiede a due passeggeri di non fumare a bordo dell'autobus e viene aggredito. È quanto accaduto ieri a un autista di autobus della società Air Campania in servizio sulla linea Aversa-Mondragone, nel Casertano, secondo quanto denunciato dal sindacato Usb Campania. I due aggressori, fa sapere il sindacato, non sono stati ancora identificazioni. "L'autista è stato costretto ad abbandonare il servizio per ricevere le cure del caso - pubblicato i sindacalisti Marco Sansone e Adolfo Vallini - trasportato al pronto soccorso in ambulanza è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni". Usb parla di "escalation di violenza senza fine, nonostante gli annunciati aumentano dei controlli a bordo dei mezzi pubblici e del potenziamento delle misure di prevenzione. Oramai le aggressioni verbali e fisiche ai danni del personale del trasporto pubblico locale sono divenute all'ordine del giorno . Un lavoro che, oltre ad essere usurante, tra i più stressanti al mondo, è divenuto anche a rischio". I sindacalisti esprimono "solidarietà e vicinanza al collega aggredito, augurandogli una rapida guarigione", e chiedono "alla Prefettura di Napoli di accelerare il confronto con le parti sociali per addivenire alla formalizzazione del protocollo di sicurezza a tutela del servizio e dell'incolumità del personale". ed utenti del trasporto pubblico locale".