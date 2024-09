Infermiera aggredita: anca fratturata. "Situazione insostenibile" E' accaduto alla Rems. Nessuno tocchi Ippocrate: "Serve drappello penitenziaria o ci scappa morto"

Anca fratturata e intervento chirurgico necessario all'Ospedale di Piedimonte Matese per una infermiera della Rems di Calvi Risorta, in conseguenza dell'aggressione di un detenuto. Ne dà notizia l'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" attraverso la pagina Facebook:

"Ieri intorno a mezzogiorno l’ennesima aggressione alla REMS di Calvi risorta, un detenuto in stato di agitazione psicomotoria, ha distrutto tutto quello che aveva a portata di mano aggredendo una infermiera ed una guardia giurata.

La situazione è diventata insostenibile sia per i sanitari che lavorano nella struttura penitenziaria che per gli abitanti di Calvi che spesso si trovano questi soggetti pericolosi in giro per il paese.

Si intervenga immediatamente! Bisogna inserire un drappello di Polizia Penitenziaria prima che ci scappi il morto!"