Ubriaco e drogato investe un anziano e fugge: denunciato Il 79enne non è in pericolo di vita

Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, ha investito un pedone ed è fuggito. È accaduto a Castel Volturno (Caserta), dove un 30enne è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l'influenza dell'alcol e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La vittima, un 79enne, è finito al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto in via Acacia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 30enne alla guida di una vettura ha investito il 79enne mentre attraversava la strada, fuggendo poi a velocità sostenuta; i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto territoriale di Mondragone hanno poi acquisito i filmati dalle telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze del luogo dell'incidente, riuscendo così a individuare la targa della vettura e a risalire al conducente, che è stato poi bloccato ancora alla guida dell'auto in una delle strade secondarie di Castel Volturno.