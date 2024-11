Sassi dal cavalcavia: fermati quattro minorenni Tiravano oggetti e pietre sui veicoli che viaggiavano in A1

La polizia di Caserta ha identificato 4 minorenni autori di danneggiamenti ad alcuni mezzi in transito sull'autostrada A1. Agenti della Stradale di Caserta Nord sono intervenuti, nei giorni scorsi, all'altezza di un cavalcavia nel comune di Capua, per due autocarri con il vetro del parabrezza lesionato dal lancio di sassi, ritrovati poco distante. Gli accertamenti effettuati, anche tramite l'analisi di impianti di videosorveglianza della zona, hanno consentito di individuare 4 adolescenti che dal cavalcavia avevano iniziato un lancio di oggetti verso veicoli che passavano lungo l'arteria sotostante. I ragazzini sono stati segnalati alla competente Autorita' Giudiziaria per i minori e, al termine delle formalita', sono stati affidati ai genitori.