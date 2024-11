Sicurezza, a Caserta arrivano altre 22 telecamere in diverse zone della città Via all'installazione da inizio dicembre: l'elenco completo delle strade

Entro la prima settimana di dicembre partirà l’installazione di ulteriori 22 telecamere su tutto il territorio cittadino da parte della società concessionaria del servizio di mobilità in città, nell’ambito della realizzazione del sistema integrato di smart mobility a Caserta. I lavori prevedono, in primo luogo, l’installazione dei supporti per le telecamere e, successivamente, la predisposizione degli impianti per l’alimentazione elettrica delle strutture e l’allocazione dei pannelli solari. Poco dopo la metà di dicembre verranno montate le telecamere, che saranno collegate al sistema centrale. Una volta installato il software ed effettuati tutti i test e i collaudi previsti, gli impianti entreranno in funzione, attorno alla metà di gennaio.

Queste 22 telecamere saranno posizionate all’ingresso e all’uscita di Viale Lincoln, Viale Carlo III di Borbone, Viale Douhet, Via Cappuccini, Viale dei Bersaglieri, Via De Falco, Via Marchesiello, Via Ruta, Via Madre Teresa di Calcutta, all’ingresso di Via S. Commaia, al punto di uscita di Via Camusso, a Via Amendola (incrocio con Corso Giannone), e in prossimità dell’uscita “Tredici – San Clemente” della Variante Anas.

“Con queste ulteriori 22 installazioni – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – prosegue la realizzazione del programma di videosorveglianza in città, che prevede, in totale, l’apposizione di oltre 200 telecamere su tutto il territorio. In particolare, queste che verranno montate nelle prossime settimane consentiranno di monitorare i flussi di traffico e gli ingorghi oltre a leggere le targhe e a individuare quei mezzi privi di copertura assicurativa e di collaudo. In generale, sarà garantito un efficace controllo del territorio. Tanti altri impianti, poi, saranno installati dal concessionario della pubblica illuminazione e altri grazie alle risorse provenienti da due progetti del Ministero dell’Interno ai quali abbiamo partecipato, in sinergia con la Prefettura. In questo modo avremo una città più sicura, ben sorvegliata, con la possibilità di controllare tutte le zone, sia in centro che in periferia, e di contrastare fenomeni criminali di ogni genere, fornendo alle forze dell’ordine uno strumento di straordinaria efficacia”.