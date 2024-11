Schianto mortale sulla Flaminia in Umbria: una delle due vittime è campana A perdere la vita una trentenne residente a Piedimonte Matese

E' campana, di Piedimonte Matese in provincia di Caserta, una delle due vittime del terribile incidente stradale avvenuto in Umbria liungo la vecchia Flaminia a Fonte Pigge, nel comune di Trevi.

Due vetture si sono scontrate su un rettilineo in maniera devastante. Le auto ridotte ad un ammasso di lamiere. Una trappola mortale. A bordo vi erano un trentaseienne del luogo Walter Bevilacqua alla guida di un'alfa romeo e una giovane donna, Ilaria Santomassimo trentenne di Piedimonte Matese al volante di una citroen. Per entrambi non c'è stato nulla da fare.

A nulla è valso ogni soccorso. I corpi dei due giovani erano irriconoscibili in quell'ammasso di lamiere. Sul posto i vigili del fuoco di Spoleto e Foligno. Una scena raccapricciante quella che si è presentata ai loro occhi. Dinamica del drammatico incidente al vaglio dei carabinieri della stazione di Trevi. Una strada purtroppo già tristemente nota nel corso degli anni sulla quale sono morte diverse persone.