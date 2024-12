Botte e maltrattamenti a un cane: denunciato un 43enne L'animale, in pessimo stato di salute, è stato affidato a un'altra proprietaria

Dopo aver ricevuto video e immagini di sevizie e violenze nei confronti di un cane, i poliziotti di Maddaloni, in provincia di CASERTA , hanno denunciato per maltrattamenti sugli animali un uomo di 43 anni. Le forze dell'ordine sono andate a verificare le condizioni dell'animale, ritrovando il cane in un pessimo stato di salute: per questo è stato liberato e affidato alle cure di una nuova proprietaria.