Minore aggredito ferocemente dal branco: terrore in villa comunale Un grave episodio di violenza a Santa Maria Capua Vetere

Si è sfiorata solo per un soffio la tragedia delle feste di Natale nel casertano. Terrore in villa comunale a Santa Maria Capua Vetere dove sotto gli occhi della gente presente nel parco, un minore è stato picchiato selvaggiamente dal branco.

Erano almeno in dieci e per futili motivi, si sono scagliati contro di lui. Il ragazzino ha riportato diverse ferite e poteva finire decisamente peggio. E' stato soccorso e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le forze dell'ordine stanno facendo piena luce sul gravissimo episodio.