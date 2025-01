Morte sul lavoro a Gricignano, Della Valle:"Il profitto non vale più della vita" "È una tragedia inaccettabile che non può e non deve essere ignorata"

"Il 2025 si apre con una tragedia che ci lascia sgomenti e addolorati. La morte di Pompeo, un operaio di 39 anni, schiacciato da un muletto a Gricignano d’Aversa, è una ferita profonda per la sua famiglia, i suoi tre figli e tutta la comunità. È una tragedia inaccettabile che non può e non deve essere ignorata", dichiara Danilo Della Valle, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Non è tollerabile che, ancora oggi, il lavoro possa trasformarsi in una condanna a morte. Questo dramma ci ricorda quanto sia urgente mettere la vita e la salute dei lavoratori al centro delle politiche e delle norme sulla sicurezza", prosegue.

"Alla famiglia di Pompeo va il mio cordoglio più sincero e tutta la mia solidarietà. Mi unisco alla richiesta della Filt-Cgil Caserta: è necessario fare piena chiarezza sull’accaduto e agire subito per prevenire altre tragedie simili. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi."

Della Valle ribadisce l'importanza di interventi concreti: "Servono più controlli, formazione adeguata e il rispetto rigoroso delle normative sulla sicurezza. Il profitto non può mai valere più della vita umana. Questa deve essere una priorità assoluta per tutte le istituzioni."

Infine, l’appello: "Impegniamoci affinché il 2025 sia l’anno in cui il lavoro torni a essere sinonimo di dignità, sicurezza e rispetto. Non possiamo permettere che altre famiglie vivano un dolore così straziante. È una responsabilità che dobbiamo assumere tutti, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni."