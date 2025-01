Pugno in faccia ad un infermiere al pronto soccorso: arrestato In manette a Bologna un 45enne casertano

Si addormenta all'ingresso del pronto soccorso e alla richiesta di un infermiere di fornire le proprie generalità, lo colpisce violentemente con un pugno in faccia. E' accaduto all'ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna e il protagonista del grave gesto è un 45enne casertano. Per l'operatore sanitario un trauma facciale. Ma non è finita qui. L'uomo all'arrivo dei poliziotti si è scagliato anche contro di loro. Alla fine è stato immobilizzato ed arrestato.Dovrà rispondere di lesioni a personale sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.