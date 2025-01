Traffico illegale di auto di lusso dall'Italia all'estero: c'è anche la Campania Un giro d'affari stimato intorno a 1,5 milioni di euro

Un giro d'affari stimato intorno a 1,5 milioni di euro. La polizia stradale di Genova ha smantellato un'organizzazione malavitosa dedita al traffico internazionale di auto di lusso, da destinare all'estero, in modo particolare in Albania e Marocco. Un'inchiesta partita nell'estate del 2023 e che vede coinvolti 25 indagati tra cui anche campani, della provincia di Caserta. Sarebbero almeno una ventina le auto coinvole, rubate in varie regioni italiane. Veri e propri furti che avvenivano su commissione. L'inchiesta è coordinata dalla procura della repubblica di Genova. Reati contestati: riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, appropriazione indebita e falsità materiale. Sequestrati conti correnti legati all’organizzazione, per un valore complessivo di diversi milioni di euro.