Terra dei fuochi, prosegue il contrasto ai reati ambientali: nuovo sequestro Lotta al deposito incontrollati di rifiuti

Il commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, nel corso dei servizi per la verifica del rispetto delle norme ambientali per contrastare il fenomeno della “Terra dei Fuochi”, ha sequestrato a Casal di Principe una struttura che esercitava l’attività senza rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Dall’osservazione del locale è stata constatata la presenza di una serie di rifiuti depositati in violazione di norme ambientali. Pertanto, il locale e le attrezzature utilizzate sono state sottoposte a sequestro preventivo.