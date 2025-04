Alife: fondi in arrivo per la sistemazione e l'adeguamento di oltre 30 strade Il progetto varato dalla giunta De Felice è stato approvato dalla Regione Campania

Nell’ambito del Bando Strade per le Aree Interne della Campania, l’Amministrazione comunale retta dal sindaco Fernando De Felcie ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro per l’attuazione degli interventi sulla viabilità predisposti e presentati in Regione a fine dicembre scorso dal Comune per la riqualificazione di oltre trenta strade cittadine.

Il progetto immediatamente cantierabile prevede il rifacimento, tramite la sistemazione e l’adeguamento della sede stradale, di numerose arterie ricadenti tanto nel centro cittadino quanto nelle frazioni e nelle aree periferiche del capoluogo alifano.

“Con questo corposo intervento approvato e finanziato dalla Regione Campania, saremo in grado di superare finalmente lo stato di degrado che, da anni, caratterizza tante strade alifane, azzerando quasi totalmente le problematiche della viabilità dell’intera rete stradale comunale che, proprio per la sua vasta estensione, necessita di fondi ingenti e di continui interventi per la sua manutezione sia ordinaria che straordinaria”, spiega il sindaco De Felice.