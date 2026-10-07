Capua: furto di 5000 euro di cosmetici in farmacia Presunta autrice, identificata grazie alle telecamere di sorveglianza

Un furto consumato in pochi istanti, con i prodotti nascosti nello zaino e una fuga precipitosa all’esterno della farmacia. Ma le immagini delle telecamere e gli accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di ricostruire quanto accaduto e di identificare la presunta autrice.

È il risultato dell’attività d’indagine condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Capua, che nella mattinata odierna hanno deferito in stato di libertà una 24enne, residente in provincia di Salerno, ritenuta, allo stato delle indagini, gravemente indiziata di furto aggravato.

I fatti risalgono al 29 settembre scorso, quando, intorno alle 10.30, all’interno di una farmacia di via Fuori Porta Roma, una donna, approfittando della presenza di numerosi clienti, avrebbe prelevato da uno scaffale diversi prodotti cosmetici, occultandoli rapidamente all’interno di uno zaino.

Accortasi di quanto stava accadendo, la titolare dell’esercizio avrebbe tentato di fermarla, ma la donna sarebbe riuscita a uscire rapidamente dalla farmacia e, dopo aver attraversato la strada, a salire a bordo di una Toyota Yaris, condotta da un uomo, che si sarebbe poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Il valore della refurtiva è stato quantificato in circa 5.000 euro.

Ricevuta la denuncia contro ignoti, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo ed esaminando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sia interni che esterni all’attività commerciale, e raccogliendo le testimonianze delle persone in grado di riferire sull’accaduto.

Proprio dall’incrocio degli elementi raccolti è stato possibile identificare la 24enne quale presunta autrice del furto, procedendo nei suoi confronti con una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per ricostruire ogni ulteriore aspetto della vicenda e per identificare l’eventuale complice che si trovava alla guida dell’autovettura utilizzata per la fuga.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.