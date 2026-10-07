Gricignano di Aversa: sequestrata una tonnellata di rifiuti abbandonati

Un’area di circa 700 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva, con cumuli di rifiuti per un peso complessivo di circa una tonnellata.
È quanto hanno scoperto nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, impegnati in un servizio di controllo a tutela dell’ambiente nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.
Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno individuato, su due particelle di proprietà privata, diversi cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un volume complessivo stimato in circa 4 metri cubi.
Tra i materiali rinvenuti guaine, tettoie, lastre in eternit, scarti di lavorazioni edili e pneumatici, abbandonati e accumulati nell’area senza le necessarie autorizzazioni.
Al termine delle verifiche, il proprietario del terreno, un 76enne del casertano, è stato deferito in stato di libertà per gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
L’intera area, unitamente ai rifiuti presenti, è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.
L’intervento rientra nell’attività di vigilanza e contrasto agli illeciti ambientali condotta dall’Arma nei territori della “Terra dei Fuochi”, con particolare attenzione all’abbandono incontrollato e alla gestione irregolare dei rifiuti.