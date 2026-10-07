Gricignano di Aversa: sequestrata una tonnellata di rifiuti abbandonati Un’area di circa 700 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva

Un’area di circa 700 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva, con cumuli di rifiuti per un peso complessivo di circa una tonnellata.

È quanto hanno scoperto nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, impegnati in un servizio di controllo a tutela dell’ambiente nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno individuato, su due particelle di proprietà privata, diversi cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un volume complessivo stimato in circa 4 metri cubi.

Tra i materiali rinvenuti guaine, tettoie, lastre in eternit, scarti di lavorazioni edili e pneumatici, abbandonati e accumulati nell’area senza le necessarie autorizzazioni.

Al termine delle verifiche, il proprietario del terreno, un 76enne del casertano, è stato deferito in stato di libertà per gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’intera area, unitamente ai rifiuti presenti, è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

L’intervento rientra nell’attività di vigilanza e contrasto agli illeciti ambientali condotta dall’Arma nei territori della “Terra dei Fuochi”, con particolare attenzione all’abbandono incontrollato e alla gestione irregolare dei rifiuti.