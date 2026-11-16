Cellole: in fase di realizzazione il nuovo asilo comunale e non solo Un’opera attesa da anni sta prendendo forma

Un’opera attesa da anni sta prendendo forma a Cellole. Sono in corso i lavori per la realizzazione del primo Asilo Nido Comunale.

Un luogo pensato per i più piccoli e per le famiglie, soprattutto per quelle che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di usufruire di questo importante servizio.

Un progetto che è stato ideato e portato avanti dal Sindaco di Cellole Guido Di Leone insieme al consigliere regionale Giovanni Iovino, quando ricopriva il ruolo di Assessore del Comune di Cellole.

“Una grande opportunità per la nostra città, per le famiglie e per il mondo della scuola. Un’opera che arricchirà Cellole e che guarda al futuro, partendo dai nostri bambini.” - afferma il Sindaco dott. Guido Di Leone - “L’intervento è localizzato in Via Moravia, dove non stiamo realizzando soltanto una nuova struttura scolastica, ma stiamo progettando una nuova area al servizio del quartiere.”

Insieme alla nuova struttura dell’asilo nido, infatti, è prevista la realizzazione di:

Un nuovo parcheggio proprio all’esterno dell’edificio dell’asilo nido, una nuova strada che collegherà Via Moravia direttamente a Via Leonardo.

"Un intervento strategico pensato anche per far fronte a una problematica legata ai parcheggi e alla viabilità che si trascina da anni nella zona di Via Moravia.” - continua il sindaco Di Leone - “Per rendere possibile questo collegamento è stato già realizzato un esproprio, così da acquisire le aree necessarie per la realizzazione della nuova strada. Non realizziamo soltanto un asilo, ma costruiamo nuove opportunità e nuovi servizi per il territorio e per tutta la comunità".