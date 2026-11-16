Caserta: La provincia al 91° posto nella classifica 2026 di ItaliaOggi Lavoro, reddito e istruzione restano le principali emergenze

La provincia si colloca al 91° posto nella classifica 2026 di ItaliaOggi. Lavoro, reddito e istruzione restano le principali emergenze. Il segretario generale Cisal Caserta: "Non servono circuiti chiusi, ma una visione capace di coinvolgere tutte le energie del territorio".

La provincia di Caserta continua a mostrare evidenti difficoltà sul fronte della qualità della vita. La nuova indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, colloca il territorio al 91° posto su 107 province italiane, con un recupero di appena due posizioni rispetto al 2025, quando occupava il 93° posto. Un miglioramento contenuto, che non modifica sostanzialmente il quadro di fragilità che caratterizza diversi settori strategici, a partire dall'occupazione, dalla ricchezza, dall'istruzione e dalla sanità. Particolarmente preoccupanti sono i risultati relativi ad affari e lavoro, dove Caserta si posiziona al 103° posto, perdendo sei posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Reddito e ricchezza si attestano al 101° posto, istruzione e formazione al 96°, mentre il sistema salute raggiunge il 94°. Non mancano alcuni segnali positivi: la sicurezza sociale passa dal 74° al 38° posto e il comparto turismo, intrattenimento e cultura migliora dal 75° al 65°.

Palumbo: "Non bastano piccoli passi avanti, bisogna affrontare le cause del ritardo"

I risultati dell'indagine richiedono, secondo Ferdinando Palumbo, segretario generale della CISAL Caserta, una riflessione che vada oltre la semplice lettura delle graduatorie. «Non possiamo accontentarci di aver guadagnato due posizioni quando continuiamo a occupare le ultime fasce della classifica proprio negli ambiti che incidono maggiormente sulla vita delle persone. La situazione resta difficile e bisogna avere il coraggio di affrontarne le cause, senza limitarsi a interventi occasionali o a piccoli miglioramenti statistici». Tra le questioni da approfondire, Palumbo individua innanzitutto la distribuzione della ricchezza e le condizioni del mercato del lavoro. Il 101° posto nell'indicatore reddito e ricchezza, osserva, dovrebbe spingere a verificare più attentamente le dinamiche economiche del territorio, anche rispetto all'eventuale presenza di evasione fiscale e contributiva, lavoro irregolare e mancato versamento dei contributi previdenziali. «Non si tratta di formulare accuse generalizzate, ma di capire meglio cosa si nasconde dietro questi numeri. Occorre coinvolgere gli organismi competenti, dall'INPS all'INAIL, dall'Ispettorato del lavoro alla Guardia di Finanza, per comprendere quanto lavoro venga effettivamente prodotto, quanto sia regolarmente dichiarato e quale contributo venga versato al sistema fiscale e previdenziale. Un territorio non può crescere se una parte della sua economia rimane fuori dalle regole e se il peso delle tutele ricade soltanto su chi opera correttamente».

Rappresentanza sindacale, il rischio di un sistema ancora più chiuso

Palumbo richiama anche il tema delle relazioni sindacali, soffermandosi sul recente accordo nazionale sulla rappresentanza e sulla contrattazione collettiva, sottoscritto il 12 novembre 2026 dai cosiddetti sindacati confederali e da tredici organizzazioni datoriali. «A Caserta ci confrontiamo già con un circuito chiuso, nel quale spesso gli interlocutori sono sempre gli stessi e le realtà differenti faticano a trovare ascolto. Un'ulteriore ingessatura delle relazioni sindacali avrebbe effetti nefasti, perché rischierebbe di consolidare proprio quelle chiusure che dovremmo invece superare. La rappresentatività non deve diventare un recinto. Abbiamo bisogno di pluralismo, partecipazione e confronto, non di meccanismi che restringano ulteriormente gli spazi di dialogo». Da qui l'invito a non temere il confronto con organizzazioni, associazioni e soggetti che esprimono sensibilità diverse da quelle tradizionalmente presenti nei circuiti istituzionali. «Non bisogna avere paura di ascoltare tutti. Le differenze possono rappresentare una ricchezza, purché ci sia la volontà di confrontarsi senza preclusioni. Lo sviluppo non si costruisce attraverso esclusioni o appartenenze precostituite, ma mettendo insieme competenze, esperienze e proposte».

Le risorse della provincia devono diventare un progetto comune

Un altro elemento centrale dell'analisi di Palumbo riguarda la frammentazione territoriale. La provincia di Caserta dispone di importanti risorse culturali, turistiche, agricole e produttive, ma non sempre riesce a valorizzarle attraverso una strategia coordinata. Dalla Reggia al litorale domizio, dalla filiera della mozzarella di bufala alle produzioni agricole, dal commercio alle attività industriali e turistiche, esiste un patrimonio che potrebbe generare nuove opportunità occupazionali ed economiche. «Abbiamo tante eccellenze, ma dobbiamo imparare a metterle a sistema. Non basta avere risorse se non siamo capaci di trasformarle in lavoro, reddito, servizi e investimenti. La provincia non può continuare a procedere per compartimenti stagni, con ogni realtà concentrata esclusivamente sui propri interessi. Dobbiamo superare campanilismi e piccoli equilibri. Non può crescere soltanto una parte del territorio mentre il resto rimane indietro. La crescita deve diventare un obiettivo condiviso da tutti i comuni e da tutte le componenti economiche e sociali».

Lavoro, formazione e servizi: le priorità per invertire la rotta

Il recupero della provincia passa necessariamente da una programmazione capace di affrontare contemporaneamente le principali criticità evidenziate dalla classifica. Per la CISAL occorre puntare sulla creazione di occupazione stabile e regolare, contrastare il lavoro sommerso, sostenere le imprese e favorire nuovi investimenti. Altrettanto importanti sono il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, il miglioramento dei servizi sanitari e sociali e una maggiore attenzione alle famiglie e alle persone più fragili. A questi obiettivi deve accompagnarsi una valorizzazione concreta delle risorse turistiche e agroalimentari e un rinnovamento delle relazioni tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo. La questione, dunque, non riguarda soltanto il posizionamento in una graduatoria nazionale, ma la capacità di costruire condizioni migliori per chi vive e lavora in Terra di Lavoro.

Caserta non può crescere a pezzi

Il 91° posto nella classifica 2026 rappresenta un ulteriore campanello d'allarme. Le difficoltà registrate nei settori del lavoro, del reddito e dell'istruzione confermano la necessità di interventi strutturali e di una strategia che superi la logica delle iniziative isolate. Per Ferdinando Palumbo è arrivato il momento di mettere in discussione consuetudini e modelli di confronto che non hanno prodotto risultati sufficienti. «Non possiamo continuare a pensare che lo sviluppo possa essere deciso da pochi interlocutori o attraverso sistemi che rischiano di lasciare fuori una parte delle energie presenti sul territorio. Dobbiamo aprire il confronto, valorizzare le differenze e coinvolgere tutti coloro che possono contribuire a una prospettiva nuova. Caserta ha risorse, competenze e potenzialità importanti. Quello che manca è soprattutto la capacità di farle dialogare e di inserirle in un progetto condiviso. Servono meno divisioni, meno interessi particolari e più programmazione. La qualità della vita non migliora con le dichiarazioni o con qualche posizione guadagnata nelle classifiche, ma attraverso il lavoro, la legalità, servizi efficienti e opportunità concrete per i cittadini.