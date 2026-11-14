Violenza di genere: la prevenzione comincia a scuola Ad Aversa 200 studenti a confronto con i carabinieri

Quando la gelosia diventa controllo? Come si riconoscono i primi segnali della violenza? Cosa fare se si assiste a un’aggressione? E come si chiede concretamente aiuto alle Forze dell’Ordine?

La prevenzione comincia anche dalla capacità di rispondere a queste domande. È da questa consapevolezza che nasce “Proteggere – Mettersi davanti”, il progetto promosso da N’SIST APS ETS, presieduta dall’Arch. PhD Marco Carusone, che il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, coinvolgerà circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo Cimarosa di Aversa.

Non una tradizionale lezione sulla legalità, ma un’esperienza concreta che porterà i carabinieri a lavorare direttamente con i ragazzi attraverso attività partecipative, analisi di situazioni quotidiane e simulazioni guidate, tra cui quella di una richiesta di soccorso al Numero Unico di Emergenza 112.

L’iniziativa si realizzerà grazie alla disponibilità del colonnello Federico Scarabello, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, e al concreto impegno del Tenente Colonnello Vincenzo Carpino, Comandante del Gruppo Carabinieri di Aversa, da tempo impegnato, insieme a N’SIST APS ETS e ad altre realtà del territorio, nella promozione della cultura della legalità e della responsabilità sociale. Il Capitano Giuseppe Santoro, Comandante della Compagnia Carabinieri di Aversa, prenderà parte alle attività con i militari e i mezzi dell’Arma.

Ad accogliere il progetto sarà l’Istituto Comprensivo Cimarosa, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa

Margherita Diana, con il contributo della Prof.ssa Daniela Pelosi, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, dando continuità al proprio impegno nel costruire, negli anni, connessioni tra scuola, istituzioni e territorio.

Gli studenti, suddivisi in quattro gruppi, saranno coinvolti in un percorso esperienziale per riconoscere comportamenti di controllo, prevaricazione e violenza, comprendere il ruolo delle Forze dell’Ordine e imparare come agire responsabilmente davanti a situazioni di pericolo.

«Portare i Carabinieri a scuola in una dimensione operativa significa avvicinare i ragazzi alle istituzioni, costruire fiducia e far comprendere che chiedere aiuto non è un segno di debolezza», sottolinea Marco Carusone, Presidente di N’SIST APS ETS. «Vogliamo che ogni studente sappia di non essere solo davanti a una situazione di pericolo e che anche chi assiste a un episodio di violenza può scegliere di non restare indifferente. La presenza dell’Arma rappresenta un valore educativo importante: permette ai giovani di riconoscere nelle istituzioni un punto di riferimento concreto».

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di N’SIST APS ETS per la cultura della legalità e la prevenzione della violenza, affiancandosi ad “Architetture di Legalità” e a “MIA”, percorso dedicato al riconoscimento e alla prevenzione della violenza economica attraverso educazione finanziaria, consapevolezza e linguaggi artistici.

«Il 25 novembre non deve essere soltanto una giornata in cui ricordiamo le vittime della violenza di genere», dichiara Francesca D’Avino, insieme ad Antea Ravellino. «Con MIA lavoriamo sulla consapevolezza e sull’autonomia delle donne, affrontando una forma di violenza spesso difficile da riconoscere. Con Proteggere scegliamo di intervenire ancora prima, partendo dalle nuove generazioni. Sono due percorsi che nascono dalla stessa convinzione: la violenza si contrasta anche attraverso l’educazione, la conoscenza e la libertà di scegliere.

Educare al rispetto significa costruire oggi le relazioni di domani. Se anche un solo ragazzo, dopo questa esperienza, saprà riconoscere una situazione pericolosa e chiedere aiuto, avremo compiuto un passo importante».

“Proteggere – Mettersi davanti” propone così un modello di collaborazione tra Terzo Settore, scuola e Forze dell’Ordine che guarda oltre la singola ricorrenza, con l’obiettivo di rendere la prevenzione un’esperienza concreta e replicabile. Perché proteggere significa anche mettersi davanti: alla violenza, all’indifferenza e al silenzio.