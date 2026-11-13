Si fingeva minore per estorcere video intimi ad una ragazzina: arrestato 34enne E' gravemente indiziato dei reati di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale

La polizia ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di un uomo di 34 anni, residente nella provincia di Caserta, ritenuto gravemente indiziato dei reati di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata, commessi in danno di una minore di anni 12.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura della repubblica di Napoli – IV sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, è stata avviata a seguito della denuncia presentata nel mese di ottobre 2026 presso il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli, dalla madre della minore.

In tale occasione, la donna ha riferito di aver rinvenuto sullo smartphone della figlia alcune conversazioni dalle quali emergeva che la bambina sembrava intrattenere una relazione sentimentale con un soggetto al quale, su esplicita richiesta di quest’ultimo, aveva inviato alcuni video autoprodotti a connotazione sessuale.

Gli immediati accertamenti condotti dal personale del C.O.S.C. di Napoli, anche attraverso l’analisi delle conversazioni intercorse tra la minore e l’indagato, hanno consentito di acquisire numerosi elementi probatori a riscontro di quanto denunciato dalla madre, nonché di identificare compiutamente il presunto responsabile delle condotte illecite.

In particolare, dall’esame delle conversazioni è emerso che l’interlocutore, che aveva dichiarato di avere 14 anni, si presentava come il fidanzato della minore e manifestava nei confronti della ragazzina stessa atteggiamenti fortemente possessivi e di controllo, arrivando a impedirle di uscire di casa e a rivolgerle minacce e insulti qualora non avesse risposto alle sue chiamate.

L’uomo inoltre esercitava pressioni sulla bambina affinché realizzasse per lui video autoprodotti a contenuto sessualmente esplicito. Alla luce di quanto emerso, su richiesta della procura partenopea, l’ufficio gip del tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico dell’indagato.

Il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari, avverso la quale sono esperibili i rimedi impugnatori previsti dalla legge, i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e devono, pertanto, considerarsi innocenti fino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna