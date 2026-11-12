M5S, Aveta: "Metalplast di Ailano, dalla Regione 2,38 milioni "Un traguardo importante: la definitiva messa in sicurezza del sito"

"Oggi raggiungiamo un importante risultato per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente nell'Alto Casertano. Con un decreto approvato questa mattina, la Regione Campania ha impegnato ulteriori 2,38 milioni di euro per la definitiva messa in sicurezza dell'ex impianto Metalplast di Ailano, portando a quasi 4,5 milioni di euro le risorse complessivamente destinate all'intervento.

Un tassello fondamentale per dare risposte concrete a un territorio che attende da troppo tempo. Un plauso al presidente Roberto Fico e all'assessore all'Ambiente Claudia Pecoraro per l'attenzione e l'impegno dimostrati nei confronti della comunità casertana".

Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Le risorse stanziate consentiranno alla Provincia di Caserta, individuata come soggetto attuatore, di procedere con gli interventi di caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nell'area. Entro la fine dell'anno è previsto l'avvio delle operazioni di rimozione. L'ex Metalplast rappresenta da anni una vera e propria bomba ecologica, con il rischio di compromettere irreversibilmente l'ambiente e la salute dei cittadini dell'Alto Casertano.

Dopo anni di attese, oggi si compie un passo decisivo verso la soluzione di una grave criticità ambientale, in quanto le risorse precedentemente stanziate non bastavano alla completa bonifica del sito. Continueremo il nostro impegno istituzionale, senza tregua, seguendo con attenzione ogni fase delle operazioni. I cittadini di Ailano e dell'intero territorio hanno diritto a vivere in un ambiente sicuro e tutelato".