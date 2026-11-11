Sessa Aurunca: scoperto un vero e proprio scempio ambientale Illecito smaltimento di reflui oleari scoperto dai carabinieri

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sessa Aurunca, nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, hanno effettuato una serie di perlustrazioni, anche appiedate, in agro del Comune di Sessa Aurunca.

Nel corso delle attività, in località i militari hanno sorpreso una persona intenta a effettuare lo smaltimento illecito di acque di vegetazione provenienti da un frantoio oleario della zona.

In particolare, il soggetto, mediante l’utilizzo di un trattore agricolo dotato di una botte della capacità di circa 1.000 litri, stava sversando direttamente sul terreno i reflui oleari. A causa della naturale pendenza del suolo, i liquidi defluivano verso un canale di scolo posto lungo il perimetro del fondo, un tratto del quale risultava già completamente invaso dai rifiuti liquidi.

Accertata la condotta illecita, i militari hanno proceduto al sequestro del trattore agricolo, della botte utilizzata per il trasporto e lo sversamento dei reflui, nonché dell’area interessata dall’abbandono e dallo smaltimento illecito.

Le successive verifiche sono state estese al frantoio oleario dal quale provenivano le acque di vegetazione. Il controllo della documentazione aziendale ha consentito di accertare la totale assenza delle annotazioni relative alle utilizzazioni agronomiche dei reflui sull’apposito registro, nonché la mancata compilazione del quaderno di molitura.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà, in concorso tra loro, il titolare del frantoio oleario e la persona incaricata del trasporto e dell’illecito smaltimento, ritenuti responsabili, allo stato degli accertamenti, del reato di gestione illecita di rifiuti speciali liquidi.

La gestione non corretta delle acque di vegetazione dei frantoi oleari può determinare gravi conseguenze per l’ambiente. Sebbene si tratti di reflui di origine naturale, essi presentano un elevato carico di sostanza organica, la cui degradazione comporta un significativo consumo dell’ossigeno presente nell’ambiente. Qualora immessi nei corpi idrici, possono provocare fenomeni di anossia ed eutrofizzazione, oltre alla diffusione di forti e persistenti emissioni odorigene.

L’attività svolta conferma l’importanza dei controlli sul territorio da parte dei Carabinieri Forestali, costantemente impegnati nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione e repressione delle condotte illecite ai danni del patrimonio naturale.