Ospedale di Marcianise: primo prelievo di cornee per trapianto

Un gesto di grande umanità che consente di rafforzare la promozione della cultura della donazione

ospedale di marcianise primo prelievo di cornee per trapianto

La donazione di organi e tessuti rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà civile e di altruismo, ma anche il risultato di un lavoro di squadra fatto di competenze, sensibilità e dedizione...

Marcianise.  

 

Per la prima volta presso all'ospedale di Marcianise, è stato effettuato un prelievo di cornee a scopo di trapianto.

Anche in questo presidio ospedaliero si raggiunge un risultato di grande valore sanitario e umano, che promuove la diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti e valorizza l’integrazione tra le professionalità sanitarie.

"Siamo orgogliosi di poter condividere, a poche settimane dal primo prelievo effettuato presso l’ospedale di Sessa Aurunca, un nuovo importante traguardo per la nostra Asl, raggiunto questa volta all’ospedale di Marcianise diretto da Laura Leoncini, - commenta la direzione strategica insieme alla coordinatrice aziendale di procurement Federica Colella - un significativo risultato reso possibile dalla generosità di una paziente, alla quale va tutta la nostra riconoscenza, e che testimonia la crescita della cultura della donazione all’interno delle nostre strutture e nella comunità casertana".

Il prelievo delle cornee è stato eseguito dal dottore Alfonso La Banca insieme alla collega Tatiana Bottiglieri, ed ha visto la preziosa collaborazione tra il coordinamento ospedaliero di procurement, attraverso l'impegno delle dottoresse Anna Musica e Anna Grimaldi, l’equipe della rianimazione con l’infermiere Giuseppe Frattolillo e l'operatore socio-sanitario Raffaele Delli Paoli guidati dal primario Luigi Nuzzolillo ed il pronto Soccorso con la dotoressa Nunzia Varricchione e gli infermieri Margherita Moretta, Uriana Crispino e Biagio Di Nuzzo.

La menzione dei professionisti che hanno reso possibile questo prelievo non è un semplice atto di riconoscimento, serve a dare un volto umano e affidabile alla rete della donazione: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, coordinatori, rappresentano il punto di riferimento per le famiglie chiamate a compiere una scelta di straordinaria generosità, sono loro l'anello concreto di una preziosa catena di solidarietà.

La donazione di organi e tessuti rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà civile e di altruismo, ma anche il risultato di un lavoro di squadra fatto di competenze, sensibilità e dedizione.

Attraverso una scelta consapevole e generosa è possibile restituire salute, migliorare la qualità della vita e, in molti casi, offrire una nuova opportunità di vita. Un percorso reso possibile dall'incontro tra la generosità dei donatori e delle loro famiglie e l'impegno quotidiano dei professionisti sanitari che ne custodiscono il valore umano e sociale.

L’obiettivo dell’Asl Caserta è di far crescere il valore della donazione nella comunità perché donare per la vita significa, in fondo, coltivare un processo culturale.

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