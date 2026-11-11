Ospedale di Marcianise: primo prelievo di cornee per trapianto Un gesto di grande umanità che consente di rafforzare la promozione della cultura della donazione

Per la prima volta presso all'ospedale di Marcianise, è stato effettuato un prelievo di cornee a scopo di trapianto.

Anche in questo presidio ospedaliero si raggiunge un risultato di grande valore sanitario e umano, che promuove la diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti e valorizza l’integrazione tra le professionalità sanitarie.

"Siamo orgogliosi di poter condividere, a poche settimane dal primo prelievo effettuato presso l’ospedale di Sessa Aurunca, un nuovo importante traguardo per la nostra Asl, raggiunto questa volta all’ospedale di Marcianise diretto da Laura Leoncini, - commenta la direzione strategica insieme alla coordinatrice aziendale di procurement Federica Colella - un significativo risultato reso possibile dalla generosità di una paziente, alla quale va tutta la nostra riconoscenza, e che testimonia la crescita della cultura della donazione all’interno delle nostre strutture e nella comunità casertana".

Il prelievo delle cornee è stato eseguito dal dottore Alfonso La Banca insieme alla collega Tatiana Bottiglieri, ed ha visto la preziosa collaborazione tra il coordinamento ospedaliero di procurement, attraverso l'impegno delle dottoresse Anna Musica e Anna Grimaldi, l’equipe della rianimazione con l’infermiere Giuseppe Frattolillo e l'operatore socio-sanitario Raffaele Delli Paoli guidati dal primario Luigi Nuzzolillo ed il pronto Soccorso con la dotoressa Nunzia Varricchione e gli infermieri Margherita Moretta, Uriana Crispino e Biagio Di Nuzzo.

La menzione dei professionisti che hanno reso possibile questo prelievo non è un semplice atto di riconoscimento, serve a dare un volto umano e affidabile alla rete della donazione: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, coordinatori, rappresentano il punto di riferimento per le famiglie chiamate a compiere una scelta di straordinaria generosità, sono loro l'anello concreto di una preziosa catena di solidarietà.

La donazione di organi e tessuti rappresenta uno dei più alti esempi di solidarietà civile e di altruismo, ma anche il risultato di un lavoro di squadra fatto di competenze, sensibilità e dedizione.

Attraverso una scelta consapevole e generosa è possibile restituire salute, migliorare la qualità della vita e, in molti casi, offrire una nuova opportunità di vita. Un percorso reso possibile dall'incontro tra la generosità dei donatori e delle loro famiglie e l'impegno quotidiano dei professionisti sanitari che ne custodiscono il valore umano e sociale.

L’obiettivo dell’Asl Caserta è di far crescere il valore della donazione nella comunità perché donare per la vita significa, in fondo, coltivare un processo culturale.